Nach Liebes-Aus: Avril Lavigne ohne Verlobungsring unterwegs

Avril Lavigne (38) zeigt sich ohne ein ganz besonderes Accessoire. Vergangenen April hatte sich die Sängerin mit dem Rapper Mod Sun (35) verlobt, der ihr in der Stadt der Liebe einen Antrag gemacht hatte. Doch vor einigen Tagen kamen erste Gerüchte auf, dass sich die beiden getrennt haben sollen – was der Musiker am Dienstag schließlich offiziell gemacht hatte. Avril bestätigt auf ihre eigene Art und Weise die Trennung, indem sie sich ohne ihren Verlobungsring präsentierte.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 38-Jährige Schnappschüsse, auf denen sie auf der Fashion Week in Paris zu sehen ist. Die Bilder zeigen die "Complicated"-Interpretin in einem schwarzen Blazer und einem schwarzen Kleid. Das Hauptaugenmerk lag dabei jedoch auf der Hand der Rockmusikerin: Auf Avrils Finger war weit und breit keine Spur von ihrem Ring zu sehen – somit ist das Liebes-Aus ein für alle Mal besiegelt.

Kurz vor der Bekanntgabe wurde Avril mit dem Rapper Tyga (33) gesichtet. Die Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die Blondine mit dem Musiker in Malibu. Paparazzi erwischten die zwei beim Verlassen eines Restaurants – Avril und Tyga sahen dabei äußerst vertraut aus.

Getty Images Avril Lavigne mit Mod Sun bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Getty Images Avril Lavigne, Mai 2019

