Sissi Hofbauer und Ben Melzer planen aktuell noch keine Kids

Sissi Hofbauer (27) und Benjamin Melzer werden in naher Zukunft wohl erst mal keine Eltern! Die beiden Influencer gehen nun bereits seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. In naher Zukunft will das Paar den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen: Auf der traumhaften Insel Santorini werden die zwei bald heiraten. Danach möchten sie aber erst mal zu zweit bleiben: Sissi und Ben wollen momentan noch keinen Nachwuchs.

In ihrer Instagram-Story plauderte Sissi aus, dass das Thema Familienplanung bei den beiden aktuell nicht präsent ist. "Wir lieben es, Tante und Onkel zu sein und können uns aktuell überhaupt nicht vorstellen, selber in naher Zukunft Eltern zu werden. Weder job- noch beziehungstechnisch", verriet sie und erklärte auch die genaueren Gründe: "Wir sind gerade nicht bereit, die Liebe und den Partner zu teilen und wollen noch so viel zu zweit erleben."

Außerdem betonte die Blondine, dass sie und Ben ja genau genommen schon ein haariges Baby haben – nämlich ihren niedlichen Vierbeiner Zeus. "Wir sind glücklich, so, wie es ist", machte Sissi abschließend nochmals deutlich.

Instagram / sissimariehofbauer Ben Melzer und Sissi Hofbauer

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Ben Melzer

Instagram / sissimariehofbauer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im September 2022

