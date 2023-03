Throwback-Fotos: So süß gratuliert Dustin Schöne seiner Lena

Dustin Schöne (37) erinnert sich an den Beginn seiner Liebesgeschichte mit Lena Gercke (35)! Inzwischen haben die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin und der Regisseur zwei gemeinsame Kinder: Töchterchen Zoe kam im Sommer 2020 zur Welt, im vergangenen Dezember folgte schließlich die kleine Nia. Im Netz schwärmt die Moderatorin immer wieder von ihrer Familie. Jetzt steht jedoch Lena im Mittelpunkt und feiert ihren 35. Geburtstag – wozu auch Dustin süß gratuliert.

Via Instagram teilt der 37-Jährige ganz besondere Fotos von sich und Lena. Unter anderem ein Knutschfoto und ein Bild, auf dem die beiden in Dubai in einer Wüste auf einem Quad zu sehen sind. Damit hatten die beiden ihre Beziehung vor rund vier Jahren offiziell gemacht. "Wo alles begann. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Komplizin, die mich in dem Chaos als Elternteil bei Verstand (und ein bisschen verrückt) hält!", schreibt Dustin zu dem Beitrag.

Außerdem postet Dustin ein Paparazzifoto, auf dem er und Lena zu sehen sind, wie sie eine Apotheke mit einer Tüte verlassen. "Wenn sie nur wüssten, was in der Tasche ist...", kommentiert das Model dazu. Die Fans haben schon eine Vermutung und tippen auf einen Schwangerschaftstest.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne im April 2019

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne im Jahr 2019

