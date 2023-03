Andrej Mangold: Bachelor-Davids Bekanntheit ist kein Vorteil

2019 hatte Andrej Mangold (36) sein Glück als Der Bachelor versucht. Damals vergab der ehemalige Basketballprofi seine letzte Rose an KandidatinJennifer Lange (29). Die Beziehung der beiden fiel jedoch dem Sommerhaus-Fluch zum Opfer – nach über einem Jahr trennten sich ihre Wege. Inzwischen ist der Influencer wieder glücklich vergeben. Jetzt äußert sich der Ex-Bachelor gegenüber Promiflash zu seinem Nachfolger David Jackson. Andrej ist sich sicher: David hat keinen Vorteil durch seine Bekanntheit!

"Als Influencer ist das schon was anderes in die Kamera zu sprechen", erklärt Andrej im Promiflash-Interview. Zwei bis drei Monate von einem Kamerateam begleitet zu werden, sei eine ganz andere Erfahrung, als ab und zu durch das Handy zu seinen Followern zu sprechen. "Bachelor-Sein an sich ist auch noch einmal eine ganz andere Nummer", plaudert der Sportler aus.

David ist der erste Bachelor, den Fans schon aus den sozialen Medien kennen könnten. Deshalb deutet Andrej an, besorgt zu sein: "Man fragt sich, ob sowohl die Mädels als auch er da mit hundertprozentiger Ernsthaftigkeit dabei sind." Er glaube zwar, dass David wirklich nach der Liebe suche, man müsse aber abwarten, wie sich alles entwickle.

