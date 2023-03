Channing Tatum will nicht wieder heiraten: So reagierte Zoe

Zoe Kravitz (34) macht sich ernsthafte Gedanken über ihre Beziehung. Die Schauspielerin ist seit August 2021 mit Channing Tatum (42) liiert. Sowohl die Big Little Lies-Darstellerin als auch der Magic Mike Star waren jeweils zuvor verheiratet. Für den Schauspieler sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob er jemals wieder vor den Traualtar treten möchte. Was seine Liebste wohl davon hält? Zoe soll alles andere als erfreut darüber sein...

Grund hierfür ist ein Interview, in dem der Vater einer Tochter einräumte, dass Beziehungen nicht leicht für ihn seien, was bei seiner Partnerin gemischte Gefühle auslöste. "[...] Bis sie erfahren hat, was Channing gesagt hat, war ihr nicht klar, dass die Idee zu heiraten so gut wie vom Tisch ist. Das hat sie verletzt", erklärte ein Freund gegenüber Radar Online. Channing habe versucht, die Wogen zu glätten und sich zu erklären, aber womöglich ohne großen Erfolg: "Jetzt denkt sie, was mache ich hier eigentlich, außer meine Zeit zu verschwenden?"

Noch vergangenes Jahr machte sie einen ganz anderen Eindruck. Als die Tochter von Lenny Kravitz (58) mit GQ über ihre Zukunftspläne sprach, betonte sie, dass sie eine Ehe nicht erzwingen wolle. "Vielleicht möchte ich gar nicht das, was ich eigentlich wollen sollte, eine Ehe, Kinder, irgendwas davon. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will."

Channing Tatum, Schauspieler

Zoe Kravitz bei der GQ Men Of The Year Party

Zoe Kravitz, Februar 2020

