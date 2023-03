Dieser "Make Love, Fake Love"-Boy muss die Koffer packen!

Make Love, Fake Love schreitet auf das Finale zu! In der Kuppelshow sucht Yeliz Koc (29) nicht nur nach einem Partner, sondern muss auch herausfinden, wer von ihren Anwärtern bereits glücklich vergeben ist. In der letzten Folge musste Yeliz zwei Wackelkandidaten festlegen. Marco konnte sie dabei entlarven: Er verließ mit seiner Freundin Christina die Villa. Ihre Entscheidung über Maxi blieb noch offen – muss auch er die Show verlassen?

Die neue Folge beginnt mit einer schwierigen Entscheidung für Yeliz: Will sie wissen, ob Maxi vergeben ist und damit gleich zwei Kandidaten nach Hause schicken oder darf er bleiben? So kurz vor dem Finale hat Yeliz wohl keine Zeit für Ablenkungen mehr – sie will es wissen. Damit wirft sie erneut einen Single-Mann aus der Villa. Dennoch ist sie zufrieden mit ihrer Entscheidung: "Ich ärgere mich überhaupt nicht darüber, dass ich jetzt einen Single-Mann nach Hause geschickt habe, weil ich gemerkt habe, dass das einfach nicht passt zwischen uns."

Die Datingprinzessin bereitet sich nun auf die finale Entscheidung vor: "Ich muss gucken, wo fühlt es sich schöner an, besser an? Wo fühlt es sich vertrauter an?" Jannik und Max scheinen bei der Beauty ungefähr gleichauf zu sein. Dabei weiß außerhalb der Villa bereits jeder, dass Max eigentlich vergeben ist!

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

Make Love, Fake Love, RTL+ "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer in Folge zehn

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

RTL Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de