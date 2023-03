Hättet ihr sie erkannt? So sah Yeliz Koc als Teenie aus!

Na, hättet ihr sie erkannt? Yeliz Koc (29) erlangte durch ihre Teilnahme am TV-Format Der Bachelor im Jahr 2018 große Bekanntheit. In der Sendung schrieb sie Bachelor-Geschichte, als sie dem damaligen Schnittblumenverteiler Daniel Völz (38) in der Nacht der Rosen eine Ohrfeige verpasste. Heute ist die gelernte Visagistin in erster Linie Influencerin und Mutter der kleinen Snow Elanie (1). Doch wie sah Yeliz vor ihrer Bachelor-Teilnahme aus? Jetzt zeigte sie ein Foto von früher!

"Ich habe gerade ein Foto von früher gefunden. Das wollte ich euch nicht vorenthalten", schmunzelte Yeliz auf Instagram. Die Reality-TV-Darstellerin zeigte ein Passfoto, auf dem sie ganz süß in die Kamera lächelt. Wie alt die 29-Jährige auf dem Schnappschuss war, verriet sie ihren Followern allerdings nicht.

Auch Daniela Katzenberger (36) zeigt auf Instagram immer wieder Fotos von sich aus Kindertagen oder ihrer Jugend. Dabei hat die Frau von Lucas Cordalis (55) auch kein Problem damit, Bilder aus Zeiten zu zeigen, in denen sie einen noch etwas anderen Stil hatte. "Mit Trinkgeld-Ausschnitt, Stirnbrauen, Natur-Hupen, einer Dauermitgliedschaft im Tussi-Toaster und dem großen Traum vom Blääähhh-Boy...", schrieb die Kultblondine zum Beispiel auf Instagram zu einem Foto aus dem Jahr 2008.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc als Teenie

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Jahr 2008

