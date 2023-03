Niedliche Momente: Coupleontour-Ina spricht mit Baby Liv!

Ina blüht in ihrer neuen Rolle total auf! Im vergangenen Sommer hatte die Influencerin einen schweren Schlaganfall erlitten. Die Beauty ist stark geblieben und hat sich Schritt für Schritt zurück ins Leben gekämpft – mittlerweile geht es ihr wieder besser. Auf ihrem Genesungsweg hat sie ihre Frau Vanessa stets unterstützt, obwohl sie kurz nach dem Schicksalsschlag ihr gemeinsames Baby zur Welt gebracht hatte. Deshalb kann Ina das Mama-Leben erst jetzt so richtig genießen – daran ließ sie ihre Fans mit einem kurzen Clip jetzt auch teilhaben.

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine ein Video aus dem Auto, in dem sie eigentlich von ihrem Alltag berichten wollte. So ganz ist ihr das allerdings nicht gelungen: Ihre Tochter Olivia quengelte auf der Rückbank des Autos herum. "Ok Livi, du warst also heute beim Baby-Schwimmen und hast viele andere Babys getroffen. Und was noch? Erzähl mal weiter", richtete die Neu-Mama das Wort belustigt an ihre Tochter. "Ok Livi, du hast von großen Dinos geträumt und was hatten die Dinos an?", scherzte sie weiter.

So richtig ausreden ließ die kleine Olivia ihre Mama allerdings nicht. Als sie von ihrem Tag erzählte, weinte das Mädchen einfach weiter. "Heute war es ganz schön stressig", übertönte Ina das Geschrei und fügte hinzu: "Aber das Baby-Schwimmen war richtig schön und Nessi hat für mich gekocht. Das war total süß."

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / nessiontourx Nessiontour mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ina versucht, mit Olivia eine Unterhaltung zu führen? Das ist megasüß! Ich finde das nicht so spannend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de