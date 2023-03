Seltenheit: Gwyneth Paltrow teilt Foto mit Ex Chris Martin!

Damit überrascht Gwyneth Paltrow (50) ihre Fans! Die Schauspielerin und Chris Martin (46) hatten sich 2003 die ewige Liebe geschworen – allerdings konnten sie ihr Versprechen nicht einhalten: Trotz der Geburt ihrer zwei gemeinsamen Kinder haben sie sich 2016 scheiden lassen. Ihre Trennung bedeutet allerdings nicht das komplette Aus, denn die Unternehmerin und der Sänger pflegen bis heute ein gutes Verhältnis. Jetzt sorgte Gwyneth mit einem Selfie von sich und Chris für eine große Überraschung!

Das Coldplay-Bandmitglied feierte jetzt seinen 46. Geburtstag und seine Ex-Frau ließ es sich nicht nehmen, ihm gebührend zu gratulieren. Auf Instagram veröffentlichte die GOOP-Gründerin ein seltenes Selfie mit ihrem Verflossenen. Während die "Iron Man"-Darstellerin einen schwarzen Mantel und eine rote Brille trägt, lächelt der Musiker in einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Mütze sowie einer heruntergezogenen Maske in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den süßesten Vater und Freund. Wir lieben dich", gratulierte die 50-Jährige ihrem Ex.

Das ehemalige Paar versteht sich sogar so gut, dass Dakota Johnson (33) – die Partnerin des Sängers – Gwyneth wegen Chris' Distanziertheit um Rat gefragt haben soll. "Gwyn sagte Dakota, dass Chris' Launen einfach zu ihm gehören. Gwyn sagte, selbst nachdem sie geheiratet und zwei Kinder bekommen hatten, habe Chris sich immer wieder aus dem Staub gemacht, wenn ihm danach war", berichtete ein Insider Radar Online.

Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / derekblasberg Gwyneth Paltrow und Dakota Johnson

