Tanja Makarić wirbt für Bilou: Julian versteht Hate nicht!

Julian Claßen (29) verteidigt seine Tanja (25)! Der Influencer war dreizehn Jahre mit dem Webstar Bibi Claßen (30) zusammen und vier Jahre verheiratet. Gemeinsam hat das Paar ein regelrechtes Imperium aufgebaut. Dazu gehört auch die Körperpflege-Marke Bilou. Doch 2022 zerbrach die Liebe der beiden. Der Blondschopf fand in Tanja Makarić die neue Frau an seiner Seite. Dass diese Werbung für Bibis Marke macht, gefiel den Fans gar nicht. Jetzt nahm Julian seine Liebste in Schutz.

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige eine der höchstwahrscheinlich vielen Nachrichten zu dem Thema. Dazu schrieb er: "Verstehe wirklich null, warum manche Menschen hier wieder ein Problem suchen. Tanja hat die Produkte getestet, fand sie toll und hat das mit euch geteilt. Ich habe Anteile von Bilou und habe alles mit aufgebaut." Dementsprechend sei es nur normal, dass seine Freundin ihn unterstütze. Außerdem habe die Brünette sogar vorher privat mit Bibi geschrieben, um zu klären, ob das Posting in Ordnung sei. "Man hätte sich nicht loyaler und korrekter verhalten können", meinte der Kölner.

Obwohl die Produkte den Namen seiner Verflossenen tragen, fühlt Julian sich offenbar genauso verantwortlich für deren Qualität. Den Post seiner Partnerin kommentierte er: "[...] Freut mich sehr, dass sie dir gefallen." Außerdem fügte er seinem kurzen Text ein weißes Herz-Emoji hinzu.

United Archives GmbH / ActionPress Julian und Bibi Claßen, April 2017

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

