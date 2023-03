Keine Musik? Darum sagen Stars für König Charles' Krönung ab

Haben die Promis etwa keine Zeit für König Charles (74)? Der britische Monarch wird am 6. Mai seine offizielle Krönungszeremonie feiern. Dafür war eigentlich ein buntes Bühnenprogramm geplant. Doch es scheint nun anders zu kommen: Denn die Musiker, die sich Charles gewünscht haben soll, sollen nun abgesagt haben. Ganz vorne mit dabei war wohl der Sänger Elton John (75). Aber ein Insider verriet The Sun: "Wegen seiner Europa-Tour, die ihn am Freitag vor der Krönung und kurz nach dem Windsor-Konzert erneut nach Deutschland führt, schafft er die Reise nach Großbritannien nicht." Damit ist wohl nach wie vor unklar, ob es ein Konzert bei der Krönung geben und wer dann auf der Bühne stehen wird.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de