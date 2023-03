Monat und Gewicht: Schwangere Vanessa Ciomber verrät Details

Vanessa Ciomber plaudert offen über ihre Schwangerschaft! Vor wenigen Wochen machte die Influencerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner, dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer Philipp Stehler (34), zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Die beiden wissen sogar schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Doch vorerst wollen sie das Geschlecht für sich behalten. Stattdessen gab Vanessa nun eine Reihe anderer Details preis.

In ihrer Instagram-Story verriet die Berlinerin, dass sie aktuell in der 26. Woche sei. Im Laufe ihrer Schwangerschaft habe sie bisher etwa sieben Kilogramm zugenommen. "Also so ganz grundlegend geht es mir sehr, sehr gut und ich möchte mal behaupten, dass ich alles relativ gut wegstecke, aber es gibt auch mal Gefühlschaos", erzählte sie über den bisherigen Verlauf. Manchmal kenne sie gar nicht den Grund dafür: "Es gibt auch Tage, an denen ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll."

Das Baby sei definitiv ein Wunschkind. "Wir haben besprochen, wir tun jetzt nichts mehr dagegen, aber schauen jetzt auch nicht, an welchem Tag es klappen könnte und lassen alles auf uns zukommen. Und tatsächlich bin ich dann genau in diesem Zyklus noch schwanger geworden", staunte das Model.

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Vanessa Ciomber, Influencerin

Philipp Stehler mit Vanessa Ciomber

