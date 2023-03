Nach Demenzdiagnose: Bruce Willis wurde erstmals gesehen

Bruce Willis (67) versteckt sich nicht! Der Schauspieler musste in den vergangenen Monaten zwei Schicksalsschläge verkraften: Im März 2022 wurde bei dem Ex von Demi Moore (60) eine Aphasie diagnostiziert. Vor etwa zwei Wochen machte seine Familie dann öffentlich, dass der "Wrong Place"-Darsteller zudem an Demenz leidet. Nun wurde Bruce erstmals nach seinen Diagnosen in der Öffentlichkeit gesehen – dabei wirkte er sehr verwirrt.

Das berichtete jetzt unter anderem Mail Online: Die Bilder, die dem Medium vorliegen, zeigen, wie der 67-Jährige gemeinsam mit zwei Freunden einen Kaffee trinkt. In einem Video, das dem Medium zugespielt wurde, ist außerdem zu sehen, wie Bruce nach dem Ausflug augenscheinlich seine Freunde ignoriert und verwirrt auf die Paparazzi zuläuft. Erst als einer der Männer den Fünffach-Vater einholt, lässt er sich zu einem Auto führen.

Neben seinem Freundeskreis ist Bruce' Familie die größte Stütze. So verriet eine Quelle gegenüber People, dass seine große Patchworkfamilie fest für den Filmstar zusammenhält: "Die Familie steht sich näher als je zuvor." Vor allem für seine acht- und zehnjährigen Töchter sollen schöne Erinnerungen geschaffen werden: "Sie möchten, dass sie Bruce als einen tollen, lustigen Vater in Erinnerung behalten."

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Anzeige

Instagram/emmahemingwillis Bruce Willis, Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de