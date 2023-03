Selten: Madonna teilt Fotos mit ihren vier jüngsten Kids!

Madonna (64) teilt einen Einblick in ihr Familienleben! Die US-Amerikanerin ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Zeit und hat dementsprechend beruflich eine Menge zu tun. Aber auch privat ist bei der Sängerin ziemlich viel los: Die Künstlerin ist nämlich auch Mutter von sechs Kindern. Mit ihren jüngsten vier Kindern verbrachte sie nun offenbar eine entspannte Zeit – davon teilte Madonna nun ein paar Fotos im Netz!

"Was wäre das für ein Leben ohne Freunde und Familie?", schrieb Madonna in ihrer Instagram-Story, bevor sie zahlreiche Aufnahmen von ihren vier jüngsten Kids David Banda Mwale (17), Mercy James (17), Stelle Ciccone (10) und Estere Ciccone (10) teilte. Die vier stehen ihrer berühmten Mama in Sachen Posing offenbar in nichts nach – gekonnt posierten sie vor der Kamera.

Bei dem fröhlichen Beisammensein war außerdem auch die Rapperin Tokischa (26) dabei. Die beiden Künstlerinnen hatten vor geraumer Zeit schon mal für ordentlich Aufsehen gesorgt: Während eines gemeinsamen Auftritts im vergangenen Jahr auf der Pride-Week hatten die beiden wild auf der Bühne herumgefummelt.

Anzeige

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

Anzeige

Instagram / madonna Madonnas Tochter

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und Tokischa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de