Thirst trap: Kim K. bringt Fans mit heißen Pics um Verstand

Kim Kardashian (42) zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist für ihre ausgefallenen und vor allem heißen Looks bekannt. Zuletzt sorgte sie in Mailand für viele Wow-Momente: In einem knappen Zweiteiler präsentierte sie ihre Kurven. Aber nicht nur in Italien lässt Kim Münder vor Staunen offen stehen. Im Netz begeistert das Model nun seine Fans auf der ganzen Welt.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty jetzt eine heiße Foto-Reihe. Nur mit einem knappen schwarzen Bikini bekleidet steht Kim lasziv unter einer Dusche, während die Tropfen an ihrem kurvigen Körper herunterlaufen. Um die Hüfte trägt sie eine schlichte goldfarbene Kette mit einem Kreuz. "Auf der Suche nach einer Seele" schreibt sie provokant dazu.

Die Fans sind begeistert. Einer ihrer Follower schreibt: "Habe mich zum Fitnessstudio begeben – wow!" Andere ergänzen: "Feuer, Feuer und noch mehr Feuer!" und "Du siehst so perfekt aus!" Ein anderer stellt fest: "Deine hübsche Seele hat ein sehr atemberaubendes Cover!"

Kim Kardashian, Model

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian, März 2023

