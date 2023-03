Höhenflug? Statt Umzug fordert Prinz Andrew Führungsrolle

Prinz Andrew (63) hat wohl noch große Pläne! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass König Charles III. (74) seinen Sohn Prinz Harry (38) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (41) aus ihrer Residenz im Vereinigten Königreich, dem Frogmore Cottage, rausschmeißt. Stattdessen soll sein in Ungnade gefallener Bruder Andrew in das Anwesen mit fünf Schlafzimmern ziehen. Doch statt seine sieben Sachen zu packen, stellt Andrew Forderungen!

Ein Insider verriet in einem Interview mit Mirror die Pläne des 63-Jährigen: Andrew will wieder eine royale Führungsrolle einnehmen! "Er ist der Meinung, dass er immer noch ein ranghohes Mitglied der Familie ist, auch wenn er nicht als Royal arbeitet, und dass er es verdient, als solches behandelt zu werden. Er ist bereit, die Verantwortung für eine große Rolle bei der Leitung eines Anwesens zu übernehmen, und hält sich immer noch für viel zu jung, um in den Ruhestand zu gehen", erklärte die Quelle. Für Charles kämen die Forderungen seines Bruders allerdings nicht infrage.

Dass er anstelle seines Neffen in dem Haus in Windsor wohnen soll, passt Andrew überhaupt nicht – er möchte weiter in seinem jetzigen Zuhause, der Royal Lodge, wohnen bleiben. "Andrew sträubt sich gegen die Idee, in das Frogmore Cottage zu ziehen", erklärte ein weiterer Insider gegenüber The Sun. Es heißt, Andrew sei "entschlossen", in der Royal Lodge zu bleiben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew während einer Zeremonie im belgischen Brügge

