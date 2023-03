Liebescomeback? Olivia Wilde und Ex Jason innig unterwegs

Feiern Olivia Wilde (38) und ihr Ex Jason Sudeikis (47) bald ein Liebescomeback? Nach ihrer Trennung im November 2020 warfen die beiden mit Anschuldigungen um sich: Unter anderem behauptete Jason, dass seine Ex ihn für Harry Styles (29) verlassen habe. Zwei Jahre ging die Beauty mit dem One Direction durchs Leben, bis ein Insider im Dezember vergangenen Jahres das Ende der Beziehung bestätigte. Ist nun alles Vergeben und Vergessen? In der Öffentlichkeit wurden Olivia und Jason jetzt sehr vertraut gesehen!

Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen deutlich, dass zwischen dem einstigen Ehepaar kein böses Blut mehr fließt: Innig umarmten sich Olivia und Jason. Doch ein Liebescomeback scheint dennoch nicht in Sicht zu sein. Ein Insider dementierte die Vermutungen gegenüber dem Medium: "Jason und Olivia verstehen sich sehr gut und sind wieder Freunde geworden." Wegen ihrer Kinder Daisy (6) und Otis (8) bemühen sich die beiden um eine gute Beziehung: "Olivia und Jason haben alle Probleme und Spannungen aus der Vergangenheit gelöst, die durch ihre Trennung verursacht wurden."

Dass die beiden wieder an einem Strang ziehen, scheint nicht nur für ihre Kinder von Vorteil zu sein: Denn ihre ehemalige Nanny soll die Zweifach-Eltern verklagt haben! Während ihres Trennung-Dramas soll Olivia ihre Mutterrolle vernachlässigt haben, weswegen sich Jason bei der Nanny ausgeheult hätte. Die Situation belastete diese sehr, weswegen sich die Nanny drei Tage krankschreiben ließ. Daraufhin soll der 47-Jährige sie gefeuert haben.

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Oktober 2018

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im April 2018

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Mai 2018

