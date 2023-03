Makeover: Kourtney Kardashian hat sich die Haare gefärbt!

Sie unterzog sich einer Typveränderung! Sowohl Kim (42), als auch Khloé (38) und Kourtney Kardashian (43) sind dafür bekannt, mit ihrem Aussehen zu polarisieren. Dabei machen sie auch kein Geheimnis daraus, sich ab und an mal unters Messer zu legen – und sich der ein oder anderen Schönheitsoperation zu unterziehen. Für die Geschwister steht ihr Aussehen an oberster Stelle. Jetzt scheint Kourntey ihren Look komplett geändert zu haben!

Die Beauty teilte ein Foto ihrer Haare in ihrer Instagram-Story – doch nicht in dem gewohnten Braun, sondern in hellem Blond! Kourtneys Makeover war allerdings noch in vollem Gange. Einzelne Strähnen waren noch gar nicht aufgehellt und andere noch mit Farbe bepinselt.

Mit der Typveränderung scheint es die 43-Jährige ihrer jüngeren Schwester Kim Kardashian gleichzutun. Denn die überraschte ebenfalls im vergangenen Jahr mit einer neuen Frisur – sie hatte sich die Haare platinblond gefärbt. Damals war die Beauty noch mit Pete Davidson (29) liiert und zeigte ihren neuen Look an seiner Seite auf der Met-Gala.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Haare

Getty Images Kim Kardashian, Met Gala 2022

