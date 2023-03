Mit Bruder Jack: Kelly Osbourne teilt erstes Foto mit Baby!

Das Baby ist immer dabei! Kelly Osbourne (38) ist kürzlich zum ersten Mal Mama geworden. Anfang des Jahres hatte ihre Mutter Sharon Osbourne (70) das einfach ausgeplaudert – Kelly hält sich bislang mit Infos zu ihrem Sohn allerdings noch zurück. Nun durften sich die Fans der Britin aber über einen niedlichen Schnappschuss freuen: Kelly hat das erste Bild mit ihrem Baby geteilt!

Auf Instagram postete die "The Osbournes"-Bekanntheit jetzt ein Selfie mit ihrem Bruder Jack (37) – und ihrem Sohn, der seinen Kopf in der Ecke zeigt. Dazu schwärmte Kelly von ihrem Bruder: "Ein Onkel ist ein Segen. Er bedeutet so viele Dinge. Worte können die Freude, die ein Onkel bringt, nicht beschreiben. Ein Onkel ist ein Band des Glaubens, das selbst die Zeit nicht zerreißen kann, ein Geschenk, das unser ganzes Leben lang hält. Ein Onkel ist für immer."

Mittlerweile geht Kelly auch wieder arbeiten – am liebsten nimmt sie dabei aber ihren Sohn mit. "Ich konnte ihn nicht schon wieder verlassen. Also ist jetzt Bring-deinen-Sohn-mit-zur-Arbeit-Tag", witzelte die 38-Jährige kürzlich in ihrer Story und teilte ein Foto aus dem Auto samt Babyschale.

Getty Images Kelly Osbourne bei den American Music Awards 2019

Getty Images Kelly und Sharon Osbourne, Februar 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Baby im Februar 2023

