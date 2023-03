Nach Harrys Rauswurf: König Charles modernisiert Monarchie

König Charles III. (74) hat noch viel vor! Seit Jahren herrscht zwischen dem Royal und seinem Sohn Prinz Harry (38) dicke Luft. Das zerrüttete Verhältnis des Vater-Sohn-Duos scheint nun seinen Höhepunkt erreicht zu haben: Der britische König wirft Harry und dessen Frau Meghan (41) aus ihrer UK-Unterkunft. Stattdessen soll Charles' Bruder Prinz Andrew (63) nun ins Frogmore Cottage ziehen. Doch mit der Neuverteilung der royalen Residenzen scheint Charles ein umfassenderes Ziel zu verfolgen!

Gegenüber Fox News Digital erklärte der Royal-Experte Christopher Andersen, dass Prinz Andrew ins Frogmore Cottage ziehen soll, da seine aktuelle Residenz, die Royal Lodge, schlichtweg zu teuer ist: "Im Moment löst Charles sein Versprechen ein, die Monarchie zu optimieren, indem er die Ausgaben kürzt." Doch dabei soll es nicht bleiben, wie der Autor ebenfalls betonte: "Ich bin sicher, dass Andrew nicht das einzige Mitglied der königlichen Familie sein wird, dessen Gürtel vom neuen Monarchen enger geschnallt wird."

Wie The Sun zudem berichtete, soll Harry und Meghans Rauswurf noch einen anderen Grund haben: Charles will laut Piers Morgan (57) Schadensbegrenzung betreiben, "um die Monarchie und ihren Ruf vor diesen beiden Flammenwerfern zu retten, die sie immer wieder in den Schmutz ziehen und niederbrennen wollen." Zudem bezeichnete der Autor das Paar als "bösartiges Duo, das aus seinem königlichen Titel Hunderte Millionen Dollar schöpfen will."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Getty Images König Charles im Februar 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

