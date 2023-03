Rebel Wilson empfand Herzogin Meghan als nicht so herzlich

Rebel Wilsons (43) erste Begegnung mit einer Royal-Lady blieb ihr gut in Erinnerung. Herzogin Meghan (41) muss seit ihrer Heirat mit Prinz Harry (38) viele Anschuldigungen über sich ergehen lassen. Eine dieser Behauptungen unterstellt der zweifachen Mutter, gegenüber ihrem einstigen Dienstpersonal alles andere als freundlich gewesen zu sein. Jetzt kommen aus ihrer Heimat weitere Gerüchte: Auch Rebel empfand die ehemalige Schauspielerin zunächst als nicht sonderlich herzlich.

Das verriet die Pitch Perfect-Darstellerin in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Im Interview erinnerte sich die 43-Jährige an folgende Szene: "Meghan war nicht so cool. Sie hat sich nicht so natürlich warmherzig gegeben." Allerdings räumte Rebel daraufhin ein, dass dies damit zusammenhängen könne, da ihre Mutter unangenehme Fragen gestellt habe. Harry dagegen hätte nicht netter sein können.

Während Rebels Vorwürfe noch recht harmlos klingen, scheinen sich die ehemaligen Angestellten der 41-Jährigen absolut nicht zurückzuhalten. Dies berichtete der königliche Korrespondent Valentine Low verrät gegenüber Page Six: "Diejenigen, mit denen ich geredet habe, bleiben bei ihrer Geschichte, die Meghan des Mobbings beschuldigt."

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Herzogin Meghan bei den US Open in New York

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika, 2019

