"Schwerer Start": Tommy Fury über Molly-Maes Mama-Dasein

So schwer war der Start in das Familienleben für Tommy Fury und Molly-Mae Hague (23)! Vor wenigen Wochen wurden die ehemaligen UK-Love Island-Kandidaten zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter. Doch lange konnte der Profiboxer sein junges Familienglück nicht genießen: Kurz nach der Geburt reiste Tommy nach Saudi Arabien, um bei einem Kampf gegen Jake Paul (26) anzutreten. Dass seine beiden Mädels ohne Tommy auskommen mussten, war allerdings alles andere als leicht.

In der Sendung "Good Morning Britain" sprach der Hottie offen über seine kleine Familie – und verriet, wie schwer es für sie ohne Tommy war: "Sie ist eine wunderbare Mutter. Sie hatte einen schweren Start, weil ich im Trainingslager war. Dieser Sieg und der Kampf waren für sie beide." Dass der Sportler kurz nach der Geburt seiner kleinen Tochter für mehrere Wochen verreiste, hätte auch einen wichtigen Grund gehabt, wie der Realitystar ebenfalls verriet: "Ich will nur meine Familie unterstützen, ich habe jetzt ein kleines Mädchen und ich will nur sicherstellen, dass sie glücklich ist."

Wie Molly in einem Video auf YouTube beichtete, leitete sie sogar die Geburt ihrer Tochter wegen Tommys Kampf ein – sie wollte schließlich ihren Liebsten in diesem besonderen Moment an ihrer Seite haben: "Wir mussten eine ungefähre Vorstellung davon haben, wann Bambi auf die Welt kommen würde, damit ich dann nicht in den Wehen liege und er nicht bei mir sein kann..."

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter im Januar 2023

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Tochter, Januar 2023

