Verschwindet Lady Gaga schon bald aus der Öffentlichkeit?

Lady Gaga (36) gehört schon seit rund 15 Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Millionen Fans hören ihre Hit-Songs rauf und runter und feiern sie für ihre verrückten Looks. In den vergangenen Jahren übernahm die "Bad Romance"-Interpretin auch einige Hauptrollen in Kinofilmen und wurde für ihre Arbeit an dem Drama "A Star is Born" sogar für einen Oscar nominiert. Ganz überraschend deutet Lady Gaga aber nun an, dass sie sich aus dem Rampenlicht zurückziehen will!

"Ich bin wirklich sehr daran interessiert, ein Leben in Abgeschiedenheit zu führen. Es ist wirklich schön, Zeit zu haben, um allein zu sein und sich zu entfalten", erklärt die Musikerin jetzt in einem Interview mit Wallpaper Magazin. Dabei lässt die Beauty aber nicht durchblicken, ob sie sich tatsächlich demnächst komplett aus der Öffentlichkeit verabschieden will. Schon jetzt sei das Stimmwunder aber am liebsten Daheim, fern ab vom Blitzlichtgewitter: "Ich bin sehr viel zu Hause und arbeite... Das ist das, was mich wirklich glücklich macht."

In wenigen Wochen wird die Pop-Ikone dennoch wieder über einen roten Teppich laufen müssen: Bei der kommenden Oscar-Verleihung steht Lady Gaga nicht nur auf der Gästeliste, sondern könnte selber einen der begehrten Preise gewinnen! Wie Daily Mirror berichtet, ist sie für ihren "Top Gun: Maverick"-Song "Hold My Hand" nominiert.

Getty Images Lady Gaga im September 2021

Getty Images Lady Gaga im Februar 2019

Getty Images Lady Gaga im April 2022

