"Zwei Dickköpfe": Streiten sich Andrej Mangold und Anni oft?

Kriegen sich Andrej Mangold (36) und Annika Jung auch mal in die Haare? Der gebürtige Hannoveraner war im Jahr 2019 der Bachelor. In der Show verliebte sich der Basketballspieler in Jennifer Lange (29). Nachdem das Paar bei Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatte, trennte es sich jedoch. Inzwischen sind beide wieder glücklich vergeben. Andrej ist mit Annika Jung zusammen. Promiflash hakte bei dem ehemaligen Rosenverteiler nach, ob der Haussegen bei ihm und Annika auch manchmal schief hängt!

"Wir sind beide zwei Dickköpfe. Sie ist ein Stier mit zwei Hörnern, ich bin ein Steinbock mit zwei Hörnern. Wir haben beide gerne recht, was auch gut ist!", gab Andrej im Interview mit Promiflash offen zu. Streit hätten die beiden dennoch kaum. Der Grund: Es gebe für die beiden einfach keinen Anlass, Zoff zu haben. "Wir sind beide Menschen, die Sachen ansprechen, wenn sie was stört. Ehrliche und offene Kommunikation ist uns wichtig", erklärte der 36-Jährige.

Doch wie sieht es in Sachen Zukunftsplanung bei dem Paar aus? Immerhin sind die beiden kürzlich zusammengezogen. "Wir genießen erstmal die Zweisamkeit. Fakt ist aber, wir wollen die Zukunft miteinander verbringen und wir wollen eine Familie, das sind schon mal gute Voraussetzungen", gab Andrej einen Einblick in sein Privatleben.

Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

Annika Jung und Ex-Bachelor Andrej Mangold

Andrej Mangold, Juli 2022

