60 Jahre Karriere: Robert De Niro bekommt seine erste Serie

Man kennt Robert De Niro (79) vor allem aus dem Klassiker "Der Pate", "The Untouchables – Die Unbestechlichen", wo er Al Capone verkörperte, und dem Oscar-nominierten Film "The Irishman". Auch neben dem ehemaligen Teenie-Idol Zac Efron (35) stand er schon für "Dirty Grandpa" vor der Kamera. Jahrzehnte lang schmückte der Schauspieler die große Leinwand und gilt als einer der besten seiner Generation. Jetzt bekommt De Niro seine eigene Serie auf der Streaming-Plattform Netflix.

Schon viele Altstars vor ihm frischten ihre Karriere durch Auftritte in Netflix-Serien wieder auf. Wie Variety berichtet, bekommt nun auch Robert De Niro ähnlich wie Arnold Schwarzenegger (75) in "Fubar" eine Hauptrolle in einer Netflix-Serie. Die Rolle in der Verschwörungs-Thriller-Serie "Zero Day" wird De Niros erste feste Rolle in einer Serie in seiner 60-jährigen Karriere sein.

Über die Mini-Serie hat Netflix bislang nicht viel bekannt gegeben. Sie soll sechs Folgen bekommen, aktuell und erschreckend sein und Realitätsbezug haben. Variety stellte daneben die Vermutung auf, dass De Niro einen ehemaligen Präsidenten verkörpern werde, da die Idee zur Serie von Pulitzer Preisträger Michael S. Schmidt kam, der Enthüllungen zum ehemaligen Präsidenten Trump veröffentlichte.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro 2020

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, November 2022

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de