Bei "Die Mumie"-Dreharbeiten: Brendan Fraser fast erstickt

Brendan Fraser (54) wäre bei diesen Dreharbeiten fast gestorben. Der Schauspieler feierte im Rahmen der Filmreihe "Die Mumie" große Erfolge. Ist das Kapitel vielleicht noch gar nicht zu Ende? Wenn es nach ihm geht: Nein! Denn der Schauspieler kann sich eine Fortsetzung gut vorstellen. Dabei wäre er bei den früheren Dreharbeiten fast gestorben: Brendan erinnert sich nun an ein beängstigendes Erlebnis am Set von "Die Mumie".

In der Dienstagsfolge der "Kelly Clarkson Show" verriet der Oscar-Nominierte: "Ich stand auf den Zehenspitzen, mit dem Seil um meinen Hals. Und Regisseur Stephen Sommers kam rüber und sagte: 'Hey, es sieht nicht wirklich so aus, als würdest du ersticken – kannst du es verkaufen?' Und ich sagte: 'In Ordnung.'" Dann sei die Kamera herumgeschwenkt. "Ich ging auf die Zehenspitzen, und der Kerl, der das Seil über mir hielt, zog es ein wenig höher und ich steckte auf meinen Zehenspitzen fest – ich konnte nirgendwo anders hin als nach unten", erklärte der Wal-Darsteller. "Und so zog er das Seil hoch und ich fiel runter." Das Nächste, was Brendan wusste, war: "Mein Ellbogen war in meinem Ohr, die Welt war verkehrt herum, ich hatte Kies zwischen den Zähnen und alle waren ganz still."

In einem GQ-Profil aus dem Jahr 2018 erzählte Fraser, dass seine physischen Rollen in Filmen wie "Die Mumie" und "George of the Jungle" seinen Körper stark beansprucht haben. Seine Verletzungen führten zu mehreren Operationen. "Ich habe es wahrscheinlich zu sehr versucht, auf eine Art, die destruktiv ist. Ich fühlte mich wie das Pferd aus 'Animal Farm', dessen Aufgabe es war, zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten", erklärte der Schauspieler weiter. "Es arbeitete zum Wohle des Ganzen, es stellte keine Fragen, es machte keine Schwierigkeiten, bis es sich umbrachte."

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Dezember 2003

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de