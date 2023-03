Das hat Elvis Presley sechs Monate lang täglich gegessen!

Daran konnte sich Elvis Presley (✝42) wohl nicht satt essen! Der King of Rock 'n' Roll starb vor 46 Jahren. Aufgewachsen ist die Musiklegende in den Südstaaten der USA in Tupelo. Die kulinarischen Besonderheiten aus der Region sollen dem Rockstar auch noch Jahre später viel Freude auf dem Teller bereitet haben. Eine seiner Lieblingsspeisen soll Elvis ganze sechs Monate lang jeden Tag gegessen haben!

Eine Elvis-Expertin, die auf Graceland arbeitet, erzählte gegenüber Express von den exzentrischen Essgewohnheiten des Sängers: Von Priscilla Presley habe sie erfahren, dass der "Love Me Tender"-Intepret Hackbraten und Kartoffelpüree so sehr mochte, dass er es ein halbes Jahr lang jeden Tag zum Abendessen aß. "Er war definitiv ein Gewohnheitstier", berichtete die Insiderin weiter und fügte hinzu: "Wenn das Essen aus dem Süden kam... mochte er es."

Die aktuellste Verfilmung seines Lebens "Elvis" geht Mitte März ins Oscar-Rennen. In Varietys "Awards Circuit"-Podcast hatte Austin Butler (31) vor wenigen Wochen über seine intensive Vorbereitung für die Darstellung von Elvis gesprochen. Obwohl der Schauspieler für die späteren Szenen des Dramas ohnehin einen Fettanzug trug, habe er dennoch selbst an Gewicht zunehmen wollen. Dafür habe er zwei Dutzend Donuts gegessen und nach einiger Zeit einige Pfunde zugelegt. Das habe dem gebürtigen Kalifornier jedoch alles andere als gutgetan. "Für eine Woche oder so macht es noch Spaß, doch irgendwann fühlt man sich schrecklich", hatte der 31-Jährige berichtet.

