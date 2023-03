Es wird nicht besser: DSDS-Quoten weiterhin auf Talfahrt!

Diese DSDS-Staffel kommt einfach nicht in Fahrt. Dabei sollte die Kult-Castingshow dieses Mal etwas ganz Besonderes werden. Immerhin feiert die Sendung ihr 20. Jubiläum und holte dafür sogar Chefjuror Dieter Bohlen (69) zurück. Nach der Staffel soll dann endgültig Schluss sein. Trotzdem wies die Quote bereits einen Negativrekord auf und erreichte einen neuen Tiefstwert. Auch am vergangenen Samstag konnten sich die Werte nicht erholen!

Wie Quotenmeter.de berichtete, bleiben die Quoten der Show weiterhin katastrophal. Schon in der vergangenen Woche hatten nur zwei Millionen Zuschauer eingeschaltet, was einem Marktanteil von 7,7 Prozent entspricht. Die gestrige Show schnitt mit 2,05 Millionen Zuschauern bloß minimal besser ab. Doch mit erneut 7,7 Prozent Marktanteil ist auch das kein Grund zur Freude beim Sender RTL.

Das Desinteresse der Zuschauer könnte auch mit den umstrittenen Aussagen von Dieter Bohlen zusammenhängen. Der Poptitan hatte sich gegenüber der Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch geäußert. Selbst Bohlens Co-Jurorin Katja Krasavice (26) stellte sich inzwischen gegen den Modern Talking-Star und veröffentlichte einen Diss-Track gegen ihn.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

