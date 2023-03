Gagen enthüllt? So viel sollen die DSDS-Juroren verdienen!

Die diesjährige Staffel von DSDS sorgte schon für ordentlich Furore. Dieter Bohlen (69) hatte die Kandidaten Jill Lange (22) sexistisch beleidigt, was Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) so nicht stehen lassen konnte. Sie droppte einen Diss-Track gegen den Poptitanen – woraufhin der die Rapperin aus der Jury werfen lassen wollte. Die Leipzigerin blieb der Sendung bisher erhalten – und soll damit auch ziemlich gut verdienen. Genau wie Dieter, Leony und Pietro Lombardi (30). So hoch sollen die Gagen der DSDS-Juroren sein!

Bild will herausgefunden haben, was die Musiker für die Suche nach Deutschlands neuem Superstar verdienen. Der größte Abräumer sei demnach Dieter, der eine ganze Million Euro für seine 19. Staffel ausgezahlt bekommen haben soll. Darauf folgt Katja, die mit 800.000 Euro doppelt so viel Gage bekommen soll wie der DSDS-Gewinner aus 2011: Pietro bekommt wohl 400.000 Euro für sein drittes Mal als Juror. Am wenigsten bekomme "Remedy"-Interpretin Leony – doch bei einem angeblichen Gehalt von 250.000 Euro kann auch sie sich nicht beschweren.

Der Pop-Titan scheint mit den Recherchen nicht ganz zufrieden zu sein. In seiner Instagram-Story postet der ehemalige "Modern Talking"-Sänger einen Screenshot der Schlagzeile. "Schwachsinn. Wie fast immer", schreibt Dieter dazu.

RTL+ Katja Krasavice, DSDS-Jurorin

RTL / Viktor Schanz Popstar Leony

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

