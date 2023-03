Honey Boo Boo lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei!

Honey Boo Boo (17) und ihr Freund flohen vor den Behörden! Die einstige Toddlers and Tiaras-Darstellerin und Dralin Carswell sind seit Oktober 2021 offiziell zusammen. Bereits zu Beginn der Bekanntgabe wurde die Beziehung des TV-Stars äußerst kritisch betrachtet: Der Student wurde 2019 der Vergewaltigung beschuldigt. Nachdem es still um die beiden wurde, geriet Dralin erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Diesmal hatte er seine Liebste Honey als Komplizin mit im Schlepptau!

Laut The Reporter haben sich die 17-Jährige und ihr Freund eine rund fünf Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Vorfall soll sich in Monroe County im US-Bundesstaat Georgia ereignet haben. Polizeiberichten zufolge wurde Dralin wegen Trunkenheit am Steuer und der Flucht verhaftet. Honey, die mit bürgerlichem Namen Alana Thompson heißt, kam als Beifahrerin glimpflich davon und wurde nicht angeklagt.

Was Honeys Fans wohl dazu sagen werden? Nachdem bekannt wurde, dass sie als Minderjährige mit dem damals 20-jährigen Dralin zusammen sei, bekam sie viel Gegenwind. Aufgrund vieler negativer Kommentare unter ihren Pärchenbildern musste Honey die Aufnahmen der beiden Turteltauben löschen.

Anzeige

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo, März 2021

Anzeige

Instagram / honeybooboo Dralin Carswell und Honey Boo Boo im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de