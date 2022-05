Bei Jennifer Grey (62) standen die Männer offenbar Schlange! Der US-amerikanischen Schauspielerin gelang 1987 mit ihrer Rolle in Dirty Dancing an der Seite von Patrick Swayze (✝57) der internationale Durchbruch. Auch in dem Sequel des Tanz-Streifens wird sie mit dabei sein. In ihren jungen Jahren lief es zudem auch privat gut für die TV-Darstellerin: Sie konnte sich augenscheinlich vor Verehrern kaum retten. Jennifer war in einem Monat mit zwei Stars verlobt!

Zugegeben, Jennifer ist darauf nicht unbedingt stolz, wie sie nun in "The Drew Barrymore Show" offenbarte. 1987 verlobte sie sich mit ihrem Schauspielkollegen Matthew Broderick (60) – doch nur kurz nach der geplatzten Verlobung steckte ihr ein weiterer Mann einen Ring an den Finger. "Ich war im selben Monat mit Matthew Broderick und Johnny Depp verlobt", gestand die 60-Jährige schon fast flüsternd.

Johnny und Jennifer lernten sich 1989 kennen und verlobten sich nur zwei Wochen später. Im Interview schwärmte die Hollywood-Berühmtheit von ihrer damaligen Romanze mit dem Fluch der Karibik-Star: "Wir waren jung. Für mich war dieser Typ die Antwort auf meine Probleme. Dieser Typ war süß, liebevoll, romantisch, verrückt nach mir und wunderschön."

