Mini-Fashionistas: True Thompson und Dream entzücken im Netz

Sie eifern den Größeren nach! Khloé Kardashian (38) ist stolze Mutter ihrer Tochter – True Thompson (4). Zwei Jahre vor ihr hatte die Tochter ihres Bruders Rob (35) das Licht der Welt erblickt. True und Dream Renee Kardashian (6) sind quasi seit ihrer Geburt unzertrennlich. Im Netz zeigt die Unternehmerin regelmäßig, wie niedlich die beiden Mädels miteinander spielen, basteln oder tanzen. Nun machten sie sich so richtig schick – und Khloé knipste einige Fotos!

Via Instagram teilte die The Kardashians-Bekanntheit nun einige süße Schnappschüsse von dem kleinen Fotoshooting. Dream und True posieren beinahe so, als hätten sie in ihrem Leben noch nie etwas anderes gemacht. Robs Tochter trug ein langes Rüschenkleid in Beige und kombinierte dazu ein rosafarbenes Chanel-Täschchen und eine weiße Collage-Jacke. Ihre Cousine trug ebenfalls ein Rüschenkleid in einem traumhaften Himmelblau.

Anlass für die hübschen Outfits der beiden war im Übrigen ein Kindergeburtstag. Wie Khloé im Netz zeigte, hatten True und Dream auf der Party ordentlich Spaß. Beispielsweise tollten die Kids in einer übergroßen Seifenblase umher oder rutschten in ein buntes Bällebad.

Instagram / khloekardashian True Thompson im März 2023

Instagram / khloekardashian Dream Kardashian und True Thompson im März 2023

Instagram / khloekardashian True Thompson und Dream Kardashian

