Nach Rassismusvorwürfen: Chris Rock schießt gegen Meghan

Chris Rock (58) stellt die Behauptungen von Herzogin Meghan (41) infrage! In einem Interview mit Oprah Winfrey (69) erzählten die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) 2021, dass es vor der Geburt ihres Sohnes Archie Kommentare bezüglich seiner Hautfarbe gegeben habe. Ihre Aussagen wurden damals als Rassismusvorwurf gegen die britische Königsfamilie verstanden. Chris kann Meghans vermeintliche Anschuldigungen wohl überhaupt nicht ernst nehmen!

In seinem Comedy-Special "Selective Outrage" schoss der 58-Jährige live gegen die Royal. "Wer ist diese Meghan Markle?", begann Chris und fügte hinzu: "Scheint eine nette Frau zu sein, die sich nur beschwert. Als ob sie nicht in der Lotterie für Hellhäutige gewonnen hätte." Aber auch an der Royal-Family ließ der Comedian kein gutes Haar: "Hast du diese Arschlöcher nicht gegoogelt? [...] Sie sind der Ursprung der Rassisten."

Für Chris steht anscheinend fest: Meghan habe mit ihren Rassismusvorwürfen maßlos übertrieben! "Einiges von dem Mist, den sie durchgemacht hat, war kein Rassismus, es war nur ein bisschen Schwiegereltern-Mist." Seine Tirade gegen die Ex-Suits-Darstellerin beendete Chris, indem er Meghan nachäffte: "'Oprah, sie sind so rassistisch, dass sie wissen wollen, wie braun das Baby sein wird'. Ich sage: 'Das ist nicht rassistisch, denn auch Schwarze wollen wissen, wie braun das Baby sein wird.'"

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Chris Rock im Dezember 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

