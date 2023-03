Prinz George teilt ein Talent mit seinem Onkel Prinz Harry

Diese Leidenschaft hat Prinz George (9) offenbar von seinem Onkel! Im Februar 2021 gab Prinz Harry (38) alle seine Schirmherrschaften an die Queen (✝96) zurück, nachdem er seinen Rücktritt von den royalen Pflichten verkündet hatte. Dazu gehörten auch die der englischen Rugby Football Union und League. Der Ex-Royal war in seiner Schulzeit ein begnadeter Spieler dieses Sports gewesen. Sein Talent ging wohl auf seinen Neffen Prinz George über!

Am Samstag verriet Prinzessin Kate (41), dass sie ihren ältesten Sohn, der selber Rugby spielt, für sehr talentiert in der typisch britischen Sportart hält. Wie Hello Magazine berichtet, habe sie dafür einen guten Grund: "Weil er groß ist. Er hat den richtigen Körperbau", erzählte die stolze Mama. Sie und Prinz William (40) besuchten auf ihrer Reise durch Wales am Samstag ein Rugby Match der Six Nations in Cardiff. Auch Harry war insbesondere in seiner Schulzeit für seine sportlichen Fähigkeiten in dem Ballsport bekannt gewesen.

In seinen Memoiren hatte der 38-Jährige verraten, wie sehr er in seiner Zeit in Eton Rugby lieben gelernt habe. "Ich habe alle Sportarten ausgeübt, aber Rugby hat es mir besonders angetan. Ein toller Sport und eine super Ausrede, heftig gegen Dinge zu rennen", hatte er mit seinem typischen Humor in "Reserve" geschrieben.

Getty Images Prinz George und Herzogin Kate bei einem Rugbyspiel im Februar 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2015

Getty Images Prinz Harry, Dezember 2004

