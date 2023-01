So ähnlich sind sich Prinz Harry und sein Neffe Prinz Louis!

Kommt Prinz Louis (4) etwa ganz nach seinem Onkel Prinz Harry (38)? Das jüngste Kind von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) hat so einige Gemeinsamkeiten mit seinem rothaarigen Onkel. Nicht nur, dass Harry auch das Nesthäkchen seiner Familie war, er war auch derjenige mit dem meisten Humor – so gilt auch der junge Prinz als das frechste Kind des Thronfolgers. Und Harry und Louis teilen auch dasselbe Hobby!

"Louis liebt Rugby", erzählt Mama Kate bei einer Veranstaltung für Englands Rollstuhlrugby-Team zur Feier ihres Sieges, wie Mirror berichtet. All ihre Kinder seien sportbegeistert und derzeit in einem Alter, in dem sie es lieben, herumzurennen. Doch dass ausgerechnet der Jüngste von ihnen eine Vorliebe für den doch ziemlich brutalen Sport hege, deutet auf eine weitere Parallele zu Onkel Harry hin. Der übt die Sportart nämlich schon seit seiner Schulzeit aus!

In seinen Memoiren verriet der 38-Jährige, wie sehr er in seiner Zeit in Eton Rugby lieben gelernt habe. "Ich habe alle Sportarten ausgeübt, aber Rugby hat es mir besonders angetan. Ein toller Sport und eine super Ausrede, heftig gegen Dinge zu rennen", schrieb er mit seinem typischen Humor in "Reserve".

Anzeige

Getty Images Prinz Louis

Anzeige

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2015

Anzeige

Ist euch die Ähnlichkeit zwischen den beiden schon aufgefallen? Ja, klar! Nein, noch nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de