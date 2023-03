Sandra Sicora musste nach "Temptation Island V.I.P." heilen

Sandra Sicora (30) erinnert sich an eine schwierige Zeit zurück. In der Show Temptation Island V.I.P. stellten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr damaliger Freund Tommy Pedroni ihre Beziehung auf die Probe. Doch das Liebesexperiment ging für die beiden alles andere als gut aus – die einstigen Turteltauben trennten sich. Die Influencerin gab stets offen zu, unter dem Beziehungsende gelitten zu haben, was sie mittlerweile überwunden hat. So kam Sandra über ihren Liebeskummer hinweg!

In ihrer Instagram-Story verriet die 30-Jährige, dass sie ihren Trennungsschmerz im Urlaub mit ihrer Freundin verarbeitet habe. "Dort konnte ich heilen und mich ein wenig ablenken vom Temptation-Stress", erklärte Sandra. Zu dem Zeitpunkt habe sie einiges durchstehen müssen: "Die ganze Zeit der Ausstrahlung hat mich sehr mitgenommen. Am schlimmsten waren eure Nachrichten: 'Ihr seid so ein tolles Paar.'" Laut der Beauty wurde sie von ihrem Ex nämlich "schon längst ausgetauscht".

Auch der Ex-Profischwimmer musste seinen Kummer verarbeiten. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan wissen, ob Tommy von seiner einstigen Partnerin enttäuscht sei. "Nein, das ist jetzt alles vorbei für mich. Mir geht's auch gut damit", betonte der Franzose.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora (rechts) mit ihrer Freundin Bettina Orth (links)

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de