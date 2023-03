Deutscher ESC-Act Lord of the Lost: Glauben Fans an Erfolg?

Rechnen die ESC-Fans Lord of the Lost Chancen auf den Sieg aus? Am vergangenen Wochenende ist die Entscheidung gefallen. Mehrere Künstler und Bands – darunter auch Malle-Star Ikke Hüftgold (46) – traten beim Vorentscheid gegeneinander an und kämpften darum, Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool zu vertreten. Letztendlich konnte sich die Band Lord of the Lost mit dem Song "Blood & Glitter" durchsetzen. Doch glauben die Promiflash-Leser an den Erfolg der Rocker?

Aus einer Promiflash-Umfrage geht hervor, dass die User wohl Zweifel an der Teilnahme der Gruppe haben. 73,1 Prozent (965 Votes) der 1.321 Teilnehmer glauben, dass Deutschland auch in diesem Jahr wieder auf den hinteren Plätzen landet. Nur 26,9 Prozent (356 Votes) glauben an Lord of the Lost. Auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash melden sich kritische Stimmen. "Måneskin auf Wish bestellt", schrieb ein User. Ein anderer malte der Musikgruppe auch schon eine düstere Zukunft aus: "Glückwunsch zum letzten Platz."

In den Kommentaren des offiziellen Musikvideos auf YouTube findet sich aber auch Zuspruch. "Also ich bewerte nur mal nach dem Lied – nicht nach Aussehen oder Auftreten. Und ich muss einfach sagen: geil", schrieb ein User. "Richtig stylish, gut gesungene Nummer. Hoffe, die bekommen die verdiente Platzierung", meinte ein weiterer.

