Kuss-Pics: Ist Avril Lavigne tatsächlich mit Tyga zusammen?

Sind Avril Lavigne (38) und Tyga (33) ein Paar? Die beiden Musiker sorgen seit Kurzem regelmäßig für Schlagzeilen: Die Sängerin und der Rapper werden in letzter Zeit immer wieder turtelnd gesichtet und küssten sich auf der Paris Fashion Week sogar vor den Fotografen. Dabei machte Avril erst im Februar öffentlich, dass sie und ihr Ex Mod Sun (35) ihre Verlobung aufgelöst haben – ist Tyga nun offiziell der neue Mann an ihrer Seite?

