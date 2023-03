"Muss ins Bett": Jamie Lee Curtis lässt Oscar-Dinner sausen

Jamie Lee Curtis (64) setzt Prioritäten! Die Schauspielerin ist für ihre Darbietung in "Everything Everywhere All at Once" für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Bevor allerdings die Preise am 12. März vergeben werden, erhielt sie eine Einladung zu einem Dinner für alle Nominierten. Doch offenbar hat die Autorin Besseres zu tun. Aus diesem Grund schlägt Jamie die Einladung zu dem Abendessen nämlich aus!

"Es gibt ein Dinner für alle Nominierten am Donnerstagabend, welches um 19:30 Uhr beginnt und ich habe abgelehnt", plaudert die "Halloween"-Darstellerin gegenüber The Hollywood Reporter aus. Dafür, dieses besondere Event sausen zu lassen, habe Jamie jedoch einen guten Grund! "Mami muss früh ins Bett", erklärt sie. "Wenn es um 19:30 Uhr beginnt, bekommen wir erst um 21 Uhr etwas zu essen. Und weißt du was? Nach 21 Uhr passiert mit mir nie etwas Gutes", führt die 64-Jährige aus.

Neben Jamie sind in diesem Jahr außerdem unter anderem Cate Blanchett (53) und Ana de Armas (34) als beste Hauptdarstellerin nominiert sowie Brendan Fraser (54), Austin Butler (31) und Colin Farrell (46) als bester Hauptdarsteller. Als bester Film gehen "Top Gun: Maverick", "Elvis", "Avater: The Way of Water" sowie der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" ins Rennen.

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Screen Actors Guild Awards 2023

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2023

Anzeige

Getty Images Colin Farrell bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de