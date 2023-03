Nach Oscar-Ohrfeige: Chris Rock reißt Witze über Will Smith

Zwischen Chris Rock (58) und Will Smith (54) scheint kein böses Blut mehr zu fließen. Vergangenes Jahr war es bei der 94. Oscar-Verleihung zu einem unschönen Zwischenfall gekommen: Nach einigen Witzen vonseiten des Komikers hatte der Men in Black-Darsteller ihn geohrfeigt. Mittlerweile scheint Chris die Schelle aber mit Humor zu nehmen. In seinem neuen Comedy-Programm "Chris Rock: Selective Outrage" riss er nun zahlreiche Witze über den Zwischenfall. Alle Infos hierzu erhaltet ihr ihm Video.

