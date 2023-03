Sarah Michelle Gellar will mehr Respekt von Männern am Set!

So hart war es hinter den Kulissen von Buffy! Sarah Michelle Gellar (45) erlangte mit ihrer Rolle als Buffy Summers in Buffy – Im Bann der Dämonen weltweit Berühmtheit. Von 1997 bis 2003 wurden sieben Staffeln der beliebten Serie ausgestrahlt. Nun steht sie in dem Teen Wolf-Spin-off "Wolf Pack" wieder vor der Kamera. Doch auch hinter den Kulissen arbeitet die Schauspielerin an der Serie, denn sie ist mittlerweile auch Produzentin. Das ist nicht immer einfach: Am Set wird Sarah von Männern oft nicht ernst genommen!

"Bei 22 Episoden bekommt jeder einen Burn-out", erzählt die Schauspielerin The Guardian über ihre Zeit als Vampirjägerin. Daher sei ihr es besonders wichtig, dass die jungen "Wolf Pack"-Darsteller sich beim Dreh wohlfühlen. Sie habe immer ein offenes Ohr und wünsche sich, sie hätte selbst jemanden am Set gehabt, der ihr zuhört. Damit hat sie auch als Produzentin noch Probleme: "Ich werde von den Männern am Set immer noch nicht ernst genommen", berichtet sie. Inzwischen habe sie aber den Mut, sich mit einem Machtwort Respekt zu verschaffen und stellt klar: "Hör mir zu, denn ich weiß, wovon ich rede."

Über das toxische Umfeld am Buffy-Set hatte Sarah bereits berichtet. Dass Frauen am Set gegeneinander ausgespielt werden, sei für die 45-Jährige früher der Normalfall gewesen. Auch ihre Kollegin Charisma Carpenter (52) hatte sich über das angebliche Fehlverhalten des Produzenten Joss Whedon (58) geäußert: Er habe sie unter anderem während der Schwangerschaft gezwungen, gegen ärztliche Anweisungen nachts zu drehen und ihr vorgeworfen, die Show zu sabotieren.

