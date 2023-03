Seltenheit: Courteney Cox kommt mit Tochter Coco zum Event

Courteney Cox (58) hatte eine besondere Begleitung mit dabei! Die Schauspielerin erlangte in den 90er-Jahren durch ihre Rolle in der Serie Friends Bekanntheit. Aber nicht nur als Monica Geller kennen ihre Fans sie: Sie ist schon seit 1996 in den Scream-Streifen als Gale Weathers zu sehen. Für den sechsten Teil der Horrorfilmreihe kehrte sie wieder ans Set zurück – nun fand sogar die Premiere in New York statt. Zu diesem Anlass brachte Courteney jetzt ihre Tochter Coco Arquette (18) mit.

Die 58-Jährige strahlte auf dem roten Teppich mit ihrer 18-jährigen Tochter um die Wette. Während die "Scream"-Darstellerin ein komplett schwarzes Outfit trug, das aus einem Kleid, einem Blazer, einer Strumpfhose sowie hohen Schuhen bestand, sorgte Coco für einen farbenfrohen Kontrast: Sie wählte für die Premiere ein langes rotes Kleid mit Korsett und weiten Rock sowie schwarze offene High Heels. In diesen Looks gab das Mutter-Tochter-Gespann Arm in Arm einen schönen Anblick ab.

Auch wenn die beiden Frauen sich nur selten gemeinsam bei solchen Events zeigen, teilt Courteney gerne mal das ein oder andere Bild von sich und ihrer jüngeren Version. Anlässlich Cocos 18. Geburtstag hatte ihre Mutter vergangenen Sommer einige Schnappschüsse geteilt. "Alles Gute zum 18. Geburtstag, Coco! Ich bin so stolz, deine Mutter zu sein", hatte die Schauspielerin ihrer Tochter gratuliert.

Getty Images Courteney Cox im Februar 2022

Getty Images Devyn Nekoda, Liana Liberato, Melissa Barrera, Jenna Ortega und Courteney Cox

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox und ihre Tochter Coco

