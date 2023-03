Bald offiziell? Madonna schaut ihrem Lover bei Box-Kampf zu

Was läuft da bei Madonna (64) und Josh Popper? Seit einigen Wochen wird gemunkelt, ob die Pop-Ikone mit dem Box-Trainer ihres Sohnes anbandelt. Schon mehrere Male wurde die Sängerin mit dem 29-Jährigen Hottie gesehen. Auch selbst teilten die beiden bereits Schnappschüsse voneinander, bestätigten die Liebes-News aber bisher noch nicht. Jetzt brodelt die Gerüchteküche aber wieder ordentlich: Madonna saß nun bei Joshs Boxkampf in der ersten Reihe!

Wie Page Six berichtet, erwischte ein Insider die 64-Jährige bei dem Wettkampf ihres mutmaßlichen Partners in New York. Schon im Februar hatte sie für einen süßen Schnappschuss mit Josh in dessen Sport-Studio posiert – am vergangenen Freitag wollte die sechsfache Mutter offenbar trotzdem unerkannt bleiben: Mit einer tief ins Gesicht gezogenen Baseball-Kappe und einem legeren Outfit habe sie den Kampf verfolgt und sei direkt danach abgehauen.

Der Informant sei bei der Box-Veranstaltung aber besonders von dem Aussehen der Musik-Legende überrascht gewesen. "Sie sah gut aus. Ihr Botox muss sich abgesetzt haben", bemerkte er. Erst vor Kurzem hatte Madonna mit ihren Beauty-Behandlungen für einige Schlagzeilen gesorgt. Ihre Fans waren ganz entsetzt über ihre aufgequollenen Gesichtszüge gewesen und hatten sie bei einem Auftritt deshalb kaum wieder erkannt.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Getty Images Madonna, Sängerin

