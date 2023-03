Neue Aufnahmen: Fans sorgen sich um Rita Oras Verfassung

Ist bei Rita Ora (32) alles in Ordnung? Die Sängerin sorgte zuletzt mit tollen News aus ihrem Privatleben für Schlagzeilen: Die "Your Song"-Interpretin hat den Schauspieler Taika Waititi (47) geheiratet – seitdem genießen die beiden ihr Eheleben in vollen Zügen. Der Regisseur scheint sogar ein Liebestattoo für seine Ehefrau zu haben. Nun nahmen Ritas Fans jedoch neue Fotos zum Anlass, sich Sorgen um die Musikerin zu machen!

Rita postete auf Instagram eine Fotostrecke, auf der sie in einer schwarzen Spitzenhose und einem BH posiert – dabei fällt vor allem ihr ziemlich schlanker Körper ins Auge. Follower waren offenbar der Meinung, dass die 32-Jährige ein wenig zu dünn ist: "Wo ist der Rest von ihr?", "Ist alles okay?" oder "Ihre Freunde müssen eingreifen", war unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

Andere Nutzer hingegen waren überhaupt nicht damit einverstanden, dass Ritas Körper kommentiert wird. "Könnt ihr bitte nicht alle so unverschämt sein?" oder "Niemandem steht es zu, hier irgendwelche Diagnosen zu stellen", hieß es. Schließlich dürfe man auch nicht vergessen, dass die Britin viel Sport mache.

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Dezember 2022

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards 2022

