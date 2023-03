"Auf der Toilette schlafen": Schwangere Jessie J ist krank!

Jessie J (34) hat es ganz schön erwischt! Die Sängerin erwartet aktuell ihr erstes Kind. Nachdem die Anfänge ihrer Schwangerschaft eher holprig waren, da sie mit Nebenwirkungen wie Übelkeit und Stimmungsschwankungen zu kämpfen hatte, schien es so, als könnte sie die besondere Zeit endlich genießen. Nun geht es Jessie jedoch wieder schlechter – sie hat sich nämlich eine Grippe eingefangen!

"Ich könnte genauso gut auf der Toilette schlafen", schreibt die "Domino"-Interpretin in ihrer Story auf Instagram. In einem vorigen Statement gab sie an, dass sie die Grippe erwischt habe – und die scheint ihr ganz schön zu schaffen zu machen! "Sein Flüssigkeitslevel hochzuhalten, während man krank und schwanger ist, ist eine himmlische 'Haben wir noch Toilettenpapier'-Verbindung", fügt die Musikerin hinzu.

Vor wenigen Wochen verriet Jessie sogar bereits das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes! In dem Clip zeigte sie stolz ihre wachsende Babykugel und sang ein bis dato unveröffentlichtes Lied. "Seit ich dieses Lied geschrieben habe, bewegt er sich jedes Mal wie verrückt, wenn ich es spiele oder singe", erklärte die 34-Jährige. Sie verriet: "Oh ja, ich bekomme einen Jungen."

Anzeige

Getty Images Jessie J, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jessie J im Februar 2023 in London

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass sie ihre Fans auch weiterhin auf dem Laufenden halten wird? Ja, bestimmt! Ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de