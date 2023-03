Bachelor-David hat Zweifel: Colleen findet es bedauernswert

Colleen Schneider meldet sich zu David Jackson Kritik. Die Psychologin versucht gerade das Herz des diesjährigen Bachelors zu erobern. In der vergangenen Folge hatten die beiden sogar ein romantisches Date am Strand. Doch als es um das Thema Social Media ging, wurde David skeptisch. Ihm gefiel nicht, dass Colleen im Netz so aktiv ist – dabei ist er selbst Influencer! Wie hat Colleen das Ganze wahrgenommen?

Im Interview mit Promiflash betonte die einstige The Mole-Kandidatin: "Ich fand es schade. Ich bin Psychologin von Beruf und mache alles andere nebenbei." Sie habe sich auf das Format eingelassen, weil sie kein großer Fan von Online-Dating sei und nur wenige Männer im Alltag kennenlerne. "Mir ist die Mimik und Gestik von den Menschen wichtig – spricht mich sein Lächeln, seine Stimme an? All das kann man schwer von einem 'Profilbild' ablesen. Der Bachelor bringt in der Regel viel von dem mit, was man sich an seiner Seite wünscht", erklärte die 27-Jährige.

Doch sind nicht alle Kandidatinnen, die an dem Format teilnehmen, ein bisschen auf Fame aus? Colleen antwortete, dass sich alle Ladys auf das Abenteuer freuen: "Tolle Dates und eine hoffentlich schöne Zeit mit den anderen Mädels. Was sich danach daraus ergibt, kann man nie sagen."

