Carina gibt Max nichts von "Are You The One?"-Gewinnsumme ab

Carina Nl möchte ihren Gewinn nicht teilen! Die Blondine war in der vergangenen Are You The One?-Staffel dabei. Tatsächlich schaffte die Gruppe es, alle Perfect Matches zu finden. Jedoch gab es einen Mann zu viel in der Gruppe, der deshalb nichts von dem Preisgeld abbekam: Maximilian Stiennon. Die anderen Kandidaten kündigten aber an, den Gewinn mit ihm zu teilen. Carina hat es sich jetzt aber offenbar anders überlegt!

In ihrer Instagram-Story meinte Carina, dass sie Max nichts von ihrem Gewinn abgeben wird. "Das Ganze ist jetzt bestimmt schon sechs oder sieben Monate her und in der ganzen Zeit hat sich Max nicht ein einziges Mal bei mir gemeldet", begründete sie und fügte hinzu: "Für mich hat das rein gar nichts mit Loyalität zu tun, ich habe mit Max nichts zu tun, diese 500 Euro gehen an eine beste Freundin oder an irgendeine Spendenaktion."

Außerdem habe Max die Kandidaten als "Bananenfresser" beleidigt, nachdem klar wurde, dass einige nicht teilen werden – das zeige Carina, dass sie richtig entschieden hat. "Ich finde, er ist respektlos und deswegen teile ich es nicht", betonte sie zum Schluss.

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Instagram / max_stiennon Maximilian Stiennon, "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

