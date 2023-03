Bei ihrem Konzert: Lizzo organisiert Verlobung auf der Bühne

Lizzo (34) scheint ein Fan von romantischen Gesten zu sein. Die Rapperin gehört zu den erfolgreichsten ihres Faches. Erst bei den Grammys Anfang Januar konnte sie den Award für "Record of the Year" mit nach Hause nehmen. Im Moment befindet sie sich auf Tour und bei einem ihrer Konzerte wurde es ganz romantisch: Im Publikum wollte sich ein Paar verloben und Lizzo unterbrach dafür sogar ihre Show.

Das glückliche Pärchen lud den besonderen Moment bei Lizzos Konzert mit einem Video bei TikTok hoch. Am Mittwoch trat die Musikerin im schottischen Glasgow auf und vorne an der Bande hielt ein junger Mann ein Handy mit einer Nachricht hoch. "Frag den Freund meines Bruders, ob er ihn heiraten will", stand darauf. Das machte die 34-Jährige natürlich gerne und hielt dem besagten Bruder ein Mikrofon hin. Während er seinem Partner via FaceTime die Frage aller Fragen stellte, wurde das dann auch auf die Leinwand hinter Lizzo übertragen. Nach dem Ja rief sie begeistert in die Menge: "Können wir ein verdammtes Ja bekommen?"

Eine ähnliche Aktion startete auch Popstar Harry Styles (29). Er half einem jungen Mann bei einem Konzert seiner Freundin einen Antrag zu machen. Das Video ging bei TikTok viral und bekam fast 200.000 Likes. Und Harry war ähnlich wie Lizzo sehr begeistert von der Idee und schien sogar selbst ein bisschen aufgeregt zu sein.

Getty Images Lizzo bei den Brit Awards 2023

Getty Images Lizzo, Rapperin

Getty Images Harry Styles im November 2022

