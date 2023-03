Bestätigen Lukas Gage und Chris Appleton ihre Beziehung?

Machen sie damit ihre Liebe offiziell? Seit einigen Wochen besteht die Vermutung, dass der Schauspieler Lukas Gage (27) und der Promi-Friseur Chris Appleton (39) daten sollen. Eindeutig hatten sich die beiden bisher nicht dazu geäußert, doch gemeinsame Bilder der zwei Hotties vermitteln nach Meinung ihrer Fans stark den Eindruck. Nun machten Lukas und Chris als Duo ihr Red-Carpet-Debüt: Bestätigen sie damit etwa die vermutete Beziehung?

Wie Bilder zeigen, betraten die beiden zusammen den roten Teppich des "A Night For Young Hollywood"-Events in Los Angeles. Lukas kleidete sich schlicht in Weiß, seine Begleitung zeigte sich in einem schicken schwarzen Anzug. Kurz zuvor hatte der You-Darsteller im Talk mit The New York Times Bezug auf die Dating-Gerüchte genommen: "Wenn die Fans denken wollen, dass es stimmt, dann können sie das." Er sei generell ein offenes Buch, aber er wolle auch, dass manche Dinge noch geheimgehalten werden können, meinte er.

Im Februar hatte Lukas einen Schnappschuss von sich und seinem vermuteten Partner in den sozialen Medien gepostet, welcher die beiden während einer gemeinsamen Mexiko-Reise zeigt. Ein User hatte in Bezug darauf geäußert: "Kann mir bitte jemand sagen, dass ich nicht verrückt bin und die beiden offensichtlich zusammen sind?"

Anzeige

Getty Images Lukas Gage im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Chris Appleton im Jahr 2018

Anzeige

Instagram / lukasgage Lukas Gage und Chris Appleton auf einem Quad

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de