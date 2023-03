Hingucker oder Flop? Jill Lange zeigt ihre neue Frisur!

Dieses Reality-Sternchen trägt eine neue Frisur! Jill Lange (22) wurde durch ihre Teilnahme an mehreren Datingformaten wie Are You The One? oder Ex on the Beach bekannt. Inzwischen ist die 22-Jährige glücklich an Reality-Star Lars Maucher (26) vergeben. Derzeit sorgt sie mit ihrer Teilnahme an DSDS für Schlagzeilen. In der Castingshow ist sie noch mit dunkelblonden Haaren zu sehen... Nun hat Jill eine neue Frisur – und die ist ein wahrer Hingucker!

"Einfach wow", schreibt Jill unter ihrem aktuellen Instagram-Video, in dem sie stolz ihre neue Mähne präsentiert. Während ihre langen blonden Haare in den vorderen Spitzen platinblond gefärbt wurden, ist der hintere Teil der Haare schwarz. Jill ist mit dem außergewöhnlichen Look super zufrieden. In ihrer Story berichtet sie: "Ich laufe an keinem Spiegel vorbei, ohne reingeguckt zu haben." Die neue Frisur, so erzählt sie, passe einfach total zu ihr.

Obwohl einige Fans die vorherige Frisur besser fanden, sind viele sichtlich angetan von Jills Umstyling. In den Kommentaren reagieren sie begeistert. "Du kannst einfach alles tragen", schreibt eine Followerin. Weitere Kommentare wie "Sieht mega aus" und "Hammer" zeigen: Die neue Frisur ist ein richtiger Hingucker!

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, 2022

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Anzeige

Wie findet ihr den neuen Look? Sieht total Hammer aus! Gefällt mir nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de